На Украину движется теплый воздух с запада

На территорию Украины 15 декабря распространится очередная порция теплого воздуха с юго-запада Европы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погоду в пятницу будет определять поле пониженного давления, в западных и восточных областях - атмосферные фронты.

В восточных и западных областях прогнозируется дождь, ночью – с мокрым снегом, в Карпатах сильные осадки, на остальной территории без осадков. В южной и восточной части местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с.

Температура ночью 0-6, днем 3-8 градусов тепла, в южной и восточной части 6-12 выше нуля.

В Киеве 15 декабря без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3, днем 4-6 тепла.

На 15 грудня

В субботу, 16 декабря, в западных и северных регионах Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ожидается мокрый снег и дождь, ночью в Карпатах – сильные осадки, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5 тепла, на юге до 8; днем в западных областях 0-5 выше нуля, в северных, восточных и Винницкой областях 4-9, на остальной территории 10-14 тепла.

В Киеве 16 декабря прогнозируется дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4, днем 5-7 градусов тепла.