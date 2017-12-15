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МИД Украины пригрозило санкциями участникам выборов в Крыму

Пятница, 15 декабря 2017, 11:44

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что любое участие политиков, активистов или наблюдателей в избирательном процессе на территории оккупированного Россией Крыма является незаконным.

Об этом на брифинге в пятницу в Киеве сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает "Интерфакс".

По его словам, наблюдатели, общественные активисты или политики, которые посещают оккупированный Крым для участия в наблюдении за выборами, "считаются лицами, которые позднее попадут под запрет на въезд в Украину и под соответствующие международные санкции".

"Мы постоянно подчеркиваем, что Крым - это Украина. Ко всем международным организациям и партнерам обращаемся с четким сигналом: любое участие в процессе голосования на территории Крыма является нелегальным", - сказал Боднар.

Он отметил, что МИД будет соответствующим образом реагировать на инициативы по проведению выборов на оккупированной территории Крыма.

Как известно, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал с самопровозглашенными представителями так называемой "власти" Крыма "договор" о вступлении Крыма и Севастополя в состав РФ.

Оккупанты тогда заявили, что считают, что их "договор" не входит в противоречие "с общепризнанными принципами и нормами международного права", в частности, Уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года.

Выборы в РФ в 2018 году должны были состояться во второе воскресенье месяца, когда проходило голосование на предыдущих выборах, то есть 11 марта.

Но эту дату перенесли на 18 марта, чтобы голосование совпало с годовщиной подписания так называемого "договора" о "вхождении" Крыма в состав России.

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