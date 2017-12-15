Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд в Ровенской наложил арест на тонну янтаря

Пятница, 15 декабря 2017, 20:30

Ровенский городской суд наложил арест на 1 тонну янтаря, общей стоимостью около 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Отмечается, что кроме тонны обработанного и необработанного янтаря, суд арестовал специальное оборудование для его незаконной добычи (мотопомпы, шланги) и ручной обработки.

Следственнные действия проводились в рамках уголовного производства, начатого органами полиции по ст. 240, 294, 342, 345 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, массовые беспорядки, сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа).

По результатам проведенных 5 и 7 декабря 2017 обысков на территории города Ровно, Ровенского, Дубровицкого и Сарненского районов правоохранители изъяли всего около 1,6 тонн янтаря стоимостью около 16 млн грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста еще на 587 кг изъятого янтаря.

Проводятся необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершения уголовных преступлений, связанных с незаконными операциями с янтарем и привлечения виновных лиц к ответственности.

Темы: судянтарьРовенская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
суд
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ
Суд взял под стражу митрополита УПЦ МП Павла
Последние новости
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
Все новости...
Реклама: