Порошенко сменил состав Совета по защите профдеятельности журналистов

Президент Украины Петр Порошенко указом внес изменения в персональный состав Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Порошенко ввел в состав Совета замначальника Департамента обеспечения деятельности руководителя Нацполиции Максима Цуцкиридзе, замначальника Главного следственного управления Нацполиции Руслана Дударца, начальника Управления коммуникаций и печати Минобороны Алексея Чернобая, начальника управления Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктора Левчука и главу комитета Всеукраинского профессионального союза "Независимый медиа-профсоюз Украины" Игоря Чайку (по согласованию).

"Вывести из состава Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова О.Вакуленка, С.Коломийца, О.Тарасова", - говорится в документе.

Совет по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова, созданный в феврале 2016 года, является консультативно-совещательным органом при президенте Украины. Сопредседатели Совета - заместитель главы Администрации президента Валерий Кондратюк и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.