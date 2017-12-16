Партия Курца договорилась о коалиции с правой Партией свободы

Австрийские консерваторы достигли коалиционного соглашения с правой Партией свободы. Это позволит сделать 31-летнего Себастьяна Курца самым молодым главой правительства Европы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы можем сообщить, что нам удалось достичь соглашения", - заявил лидер консерваторов Себастьян Курц.

Соглашение завершает более чем десятилетнее пребывание в оппозиции Партии свободы, которая в последний раз входила в состав правительства в 2000 году с Народной партией, которую сейчас возглавляет Курц.

Как известно, в четверг, 16 ноября, в Вене тысячи людей протестовали против участия в правительстве правой Партии свободы.

По результатам выборов, Австрийская народная партия во главе с Себастианом Курцом победила с 31,5% голосов избирателей. Правая Партия свободы финишировала третьей, показав один из лучших результатов в своей истории - 26%.

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