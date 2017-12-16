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В зоне АТО разоблачили наркогруппировку, в которую входили работники Нацполиции

Суббота, 16 декабря 2017, 11:51

В районе проведения АТО задержали участников организованной наркогруппировки, в состав которой также входили работники Нацполиции.

Об этом 16 декабря сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Наркобизнес организовали местные криминальные авторитеты под "крышеванием" полицейских и реализовывали наркотические и психотропные вещества жителям нескольких районов Донетчины,  отмечается в сообщении. 

"Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов дела изъято более 1000 таблеток синтетических наркотиков и почти 2 кг марихуаны, 5 тыс. долларов, нелегальное оружие, патроны и боеприпасы к нему, банковские карточки, на которые поступали деньги за реализованные наркотики", - сообщили в СБУ.

Во время задержания один из злоумышленников - руководитель подразделения полиции - стрелял из охотничьего ружья в оперативников спецслужбы, отметили в ведомстве.

Открыты уголовные производства по ст. 307 и ст.345 УК, четыре участника группировки задержаны согласно ст. 208 УПК, всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления.

 
 
 
Все фото - пресс-центр СБУ

Украинская правда 

Темы: АТОполицияСБУ
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