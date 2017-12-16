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Штаб: В зоне АТО - никаких потерь и раненых

Суббота, 16 декабря 2017, 12:07

За сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб и не получил ранений.

Об этом на брифинге 16 декабря сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Боевики вели обстрелы, применяя вооружение, запрещеное "Минскими соглашениями".

На луганском направлении зафиксированы 2 боевые провокации. Боевики несколько часов обстреливали позиции сил АТО возле Троицкого, применили 120-мм минометы и выпустили 38 снарядов. Вечером был обстрелян опорный пункт сил АТО возле Желтого.

На донецком направлении боевики провели 8 прицельных обстрелов  сил АТО, стреляли из 82-мм минометов возле Опытного и Марьинки. Обстрелы также велись возле Авдеевки, Водяного, Песков, шахты Бутовка - гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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