Полиция подала документы на Дыминского в Интерпол

Нацполиция Украины подала документы в отношении президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Генеральный секретариат Интерпола.

Об этом в комментарии УП сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

"Нацполиция подала документы относительно данного лица в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе. После изучения всех документов Генсекретариат примет решение об объявлении или не объявлении его в розыск. По правилам, Интерпол изучит предоставленные украинской стороной документы в ближайшее время на предмет, в частности, политической, расовой или религиозной дискриминации", - отметил он.

"В случае положительного решения после установления места нахождения разыскиваемого будет задействован механизм экстрадиции, далее этим будет заниматься ГПУ", - добавил Тракало.

Он напомнил, что 11 декабря следователь главного следственного управления вынес постановление об объявлении в национальный розыск подозреваемого лица в совершении смертного ДТП на Львовщине в августе 2017 года. Розыском по Украине занимается департамент уголовного розыска Нацполиции.

Кроме того 13 декабря трем охранникам, которые во время досудебного расследования были опрошены в качестве свидетелей и дали ложные показания относительно обстоятельств совершения ДТП и лица, ее совершившего, было объявлено подозрение о совершении преступления по ч.2 ст.384 УК - "Дача заведомо ложных показов во время досудебного расследования".

14 декабря всем трем Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как известно, бизнесмен Петр Дыминский подозревается в совершении ДТП, в результате которого погиб 31-летняя Наталья Трила.

С 22 августа Дыминский находится за пределами Украины.

Нацполиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского в национальный розыск, ему объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Дыминский является лицом, скрывающимся от органов предварительного расследования, дата исчезновения - 11 декабря 2017 года.

Оксана Коваленко, УП