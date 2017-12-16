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Сайт Шеремета сменил доменное имя из-за блокировки в Беларуси

Суббота, 16 декабря 2017, 21:53

Сайт "Белорусский партизан", который заблокировало Министерство информации Республики Беларусь, сменил доменное имя.

Об этом говориться в обращении издания.

Команда сайта пишет, что решила вернуться в белорусской доменной зоне "by".

"Мы, конечно, могли несколько изменить название, могли использовать другое, но очень похожее доменное имя. Но мы не хотим играть в глупую игру в "убегай-догоняй", которую предлагает власть, когда без объяснения причин и безо всякого предупреждения блокирует независимые информационные ресурсы", - отмечается в обращении.

Как известно, Министерство информации Республики Беларусь заблокировало сайт "Белорусский партизан" за "распространение запрещенной информации".

При этом Мининформ не сообщил, какие конкретно материалы из опубликованных на сайте, относятся к запрещенным к распространению.

Сайт отреагировал на решение Мининформа детальной инструкцией, как обойти блокировку.

В частности рекомендуют подписаться на Твиттер и Фэйбсук-страницу СМИ, заходить на сайт через браузер Firefox, использовать сеть виртуальных туннелей Tor и его аналогов.

"Белорусский партизан" был создан несколькими независимыми журналистами из Беларуси в 2005 году, в тот момент, когда белорусские власти заблокировали практически все независимые газеты.

Главной своей задачей редакция считает "максимально точно и полно рассказать людям о происходящих в Беларуси событиях".

Одним из основателей сайта "Белорусский партизан", который критикует белорусские власти, был Павел Шеремет. Его убили в центре Киева летом 2016 года. За более чем год правоохранители не нашли убийц журналиста.

Украинская правда

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