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В ВР подали законопроект о выборах по мажоритарной системе

Вторник, 19 декабря 2017, 19:45
В ВР подали законопроект о выборах по мажоритарной системе

В Верховную Раду подали на замену законопроект о выборах народных депутатов по мажоритарной системе.

Об этом сообщает "ОПОРА".

"19 декабря, в Аппарат Верховной Рады Украины был подан на замену законопроект №7366 о выборах народных депутатов Украины по мажоритарной системе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам проект зарегистрировали еще 6 декабря и 20 декабря - последний день подачи альтернативных законопроектов от народных депутатов.

Среди соавторов законопроекта - Олег Барна, Сергей Рудык, Андрей Река и другие народные депутаты.

"Фокусом является то, что законопроект был зарегистрирован 6.12, затем на сайте ВРУ появилась отметка "отозван", а по состоянию на сейчас добавилось под 3 десятка соавторов и 1 день на альтернативные", - отметила председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Гражданская сеть ОПОРА призывает народных депутатов Украины оперативно зарегистрировать альтернативные законопроекты, "чтобы при рассмотрении этого вопроса в стенах парламента не состоялось безапелляционного голосования за законопроект, который не отражает всех позиций относительно избирательной системы в Украине".

"Украинская правда" в Threads

Темы: законодательствоВерховная Рада
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