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Рада не поддержала отмену закона о госбюджете-2018

Среда, 20 декабря 2017, 10:38

Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения о принятии закона о государственном бюджете на 2018 год.

За проект постановления в среду проголосовали лишь 65 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов, передает "Интерфакс-Украина".

По мнению автора проекта постановления - внефракционного народного депутата Юрия Левченко, голосование в целом по закону о госбюджете на следующий год необходимо отменить, поскольку оно было проведено с грубым нарушением требований Конституции и регламента работы Верховной Рады.

Таким образом, после того, как парламент не поддержал постановление об отмене голосования за госбюджет на 2018 год, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подпишет закон о госбюджете и направит его на подпись президенту Петру Порошенко.

Темы: госбюджетВерховная Рада
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