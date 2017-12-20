Рада не поддержала отмену закона о госбюджете-2018

Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения о принятии закона о государственном бюджете на 2018 год.



За проект постановления в среду проголосовали лишь 65 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов, передает "Интерфакс-Украина".



По мнению автора проекта постановления - внефракционного народного депутата Юрия Левченко, голосование в целом по закону о госбюджете на следующий год необходимо отменить, поскольку оно было проведено с грубым нарушением требований Конституции и регламента работы Верховной Рады.



Таким образом, после того, как парламент не поддержал постановление об отмене голосования за госбюджет на 2018 год, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подпишет закон о госбюджете и направит его на подпись президенту Петру Порошенко.