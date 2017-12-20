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СБУ проведет спецрасследование в отношении генерал-майора РФ

Среда, 20 декабря 2017, 11:55

Днепропетровский суд разрешил Службе безопасности заочное расследование в отношении российского военнослужащего, бывшего начальника "разведывательного управления" так называемой  "ДНР" Сергея Дубинского.

Об этом идется на решение Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

Отмечается, что 6 декабря старший следователь в особо важных делах СБУ подал ходатайство о проведении специального досудебного расследования по криминальному производству  о создании террористической организации российским военнослужащим.

В ходатайстве СБУ указано, что 7 июля 2014 года генерал-майор Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Дубинский, исполняя приказ руководства спецслужб РФ, создал  и лично возглавил в составе террористической организации "ДНР" так называемое управление военной разведки (разведывательное управление).

В его состав вошли как сепаратистски настроенные граждане Украины из Славянска, Краматорска и Константиновки Донецкой области, так и более 800 граждан России, в том числе бывшие и действующие кадровые сотрудники спецслужб РФ, с опытом боевых действий в Афганистане, Приднестровье, Чечне.

Сообщается, что Дубинский, который использовал позывной  "Хмурый", возглавлял "разведуправление" с 7 июля 2014 по 2 января 2015 года, с целью конспирации и сокрытия факта участия Вооруженных сил РФ в вооруженном конфликте в восточной части Украины.

Также отмечается, что на данный момент он скрывается на территории РФ.

Суд удовлетворил ходатайство СБУ и предоставил разрешение на заочное расследование в отношении "Хмурого"

Также  суд разрешил заочное расследование в отношении 7 бывших подчиненных Дубинского - сотрудников "разведуправления ДНР": 4 граждан Украины - боевиков ДНР с позывными "Тихий", "Бокс", "Крот", "Расторгуев (Пелех)" и 3 граждан России с позывными "Михаил", "Гюрза (Халиф)" и "Рязань".

Ранее Сообщалось, что международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозка установки "Бук", из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Украинская правда

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