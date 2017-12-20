Журналистке, муж которой погиб в АТО, запретили въезд в РФ

Украинской журналистке Михайлине Скорик-Шкаривской запретили въезд в Российскую Федерацию.



Об этом она написала на своей странице в Facebook.



"В Минск стоило слетать хотя бы потому, чтобы узнать, что меня внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию", - написала она.





Скорик рассказала, что ей посоветовали больше не возвращаться в Беларусь.



"Такие вот дела. Уже почти лечу на Киев, то есть добросовестно выполняю предписание", - написала она.



Как известно, человек Скорик Сергей Шкаривский воевал на Донбассе и погиб в августе 2014 года в Иловайске.



Скорик ранее освещала боевые действия на Донбассе.



Ураинская правда