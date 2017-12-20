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На Приазовье боевики использовали беспилотник для корректировки огня - штаб

Среда, 20 декабря 2017, 17:32

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины и вести прицельный огонь по позициям Вооруженных Сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 20 декабря 2017.

"На Донецком направлении противник из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения неоднократно обстреливал позиции сил АТО в районе Песков и Водяного", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики нарушали перемирие возле Каменки и шахты Бутовка, они обстреливали украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Несмотря на общее уменьшение количества обстрелов, следует отметить, что в течение первой половины суток в районе Водного на Приазовье зафиксировано пролет вражеского БПЛА, который корректировал минометный огонь противника", - отмечают в штабе.

В то же время в штабе рассказали, что на других ключевых участках нашей обороны, в частности на Луганском направлении, не зафиксировали нарушения перемирия.

В общем, от полуночи, российско-террористические войска осуществили 7 обстрелов позиций сил АТО. Более чем в половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов.

Темы: ДонбассАТОвойнаРосcия
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