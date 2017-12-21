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Первый министр Великобритании ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

Четверг, 21 декабря 2017, 02:54

Первый министр и глава секретариата британского кабинета министров Дамиан Грин объявил о своей отставке из-за обвинений в домогательствах. 

Об этом пишет DW.com.

Ранее против Грина были выдвинуты обвинения в домогательствах, а также в хранении порнографических материалов на рабочем компьютере. Расследование пришло к выводу, что Грин дал "вводящие в заблуждения" и "ложные" сведения в ответ на обвинения.

К отставке главы правительственного секретариата призвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Дамиана Грина называют одним из ближайших соратников Мэй.

Уход Грина с должности стал уже третьей отставкой в британском правительстве за последние недели.

Ранее министр обороны Майкл Фэллон покинул свою должность из-за обвинений в домогательствах. После этого в отставку ушла Прити Пател, министр по вопросам международного развития, которая, находясь с частным визитом в Израиле, без согласования с Лондоном встретилась с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
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