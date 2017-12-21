Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: Обстрелы из артиллерии продолжаются, есть потери

Четверг, 21 декабря 2017, 06:52

За прошедшие сутки, 20 декабря, российско-террористические войска 15 раз нарушили режим тишины. Ранения получили четверо военнослужащих, один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Агрессор и в далее применяет оружие, запрещенное минскими договоренностями, в частности артиллерию и тяжелые минометы.

На Луганском направлении враг из 82-мм минометов вел огонь по позициям сил АТО, вокруг Гладосового и Майского. Из 120-мм минометов противник обстрелял защитников Новотошковского.

На Донецком направлении в вечернее время эпицентром нестабильности стали окрестности Авдеевки, где противник применил тяжелые минометы.

Кроме того, в этом районе, захватчики выпустили полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм и столько же мин по оборонным укреплениям ВСУ у Каменки. Также более двадцати мин различных калибров разорвалось неподалеку шахты Бутовка.

"В случаях, которые представляли наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ", - заявили в штабе АТО.

Как сообщалось, 19 декабря в зоне проведения антитеррористической операции погибли 2 военных, 6 получили ранения.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына от российской ракеты в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
Все новости...
Реклама: