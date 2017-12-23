Рева выступает за изменения законодательства о статусе переселенца
Министр социальной политики Андрей Рева считает, что люди, проживающие на оккупированной территории, не могут иметь статус переселенца.
Об этом он сказал во время Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Общий вектор", передает "Интерфакс-Украина".
"Это мое субъективное мнение, но если человек реально проживает на неподконтрольной территории и просто раз в два месяца перемещается туда-сюда - не думаю, что он является внутренне перемещенным лицом, хотя закон не нарушает ни в чем и имеет право на такой статус", - сказал Рева.
Министр считает, что необходимо внести соответствующие изменения в законодательстве о статусе переселенца.
Также он отметил, что сейчас как переселенцы зарегистрировались более 1,5 млн человек, а помощь для переселенцев получают 202 тыс.