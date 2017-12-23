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Рева выступает за изменения законодательства о статусе переселенца

Суббота, 23 декабря 2017, 14:23

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что люди, проживающие на оккупированной территории, не могут иметь статус переселенца.

Об этом он сказал во время Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Общий вектор", передает "Интерфакс-Украина".

"Это мое субъективное мнение, но если человек реально проживает на неподконтрольной территории и просто раз в два месяца перемещается туда-сюда - не думаю, что он является внутренне перемещенным лицом, хотя закон не нарушает ни в чем и имеет право на такой статус", - сказал Рева.

Министр считает, что необходимо внести соответствующие изменения в законодательстве о статусе переселенца.

Также он отметил, что сейчас как переселенцы зарегистрировались более 1,5 млн человек, а помощь для переселенцев получают 202 тыс.

Темы: Минсоцполитикипереселенцы
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