"Национальный корпус" сорвал пленум комсомольцев в Киеве

Активисты партии "Национального корпуса" сорвали съезд молодежного крыла украинских коммунистов.

Об этом сообщили на сайте партии.

"В субботу 23 декабря активисты "Национального корпуса" обнаружили и обезвредили проведения незаконного сборища "молодых ленинцев" в центре Киева. Запрещен законом, но не ликвидирован из-за слабости украинской власти полностью так называемый "ленинский коммунистический союз молодежи" с помощью своих кураторов из России активно готовит плацдарм для восстановления красной заразы в Украине", - говорится в сообщении.

ФОТО с сайта КОММУНИСТОВ

Как утверждают в партии, после "прибытия активистов" молодые коммунисты забаррикадировались в помещении и вызвали полицию, которая применила слезоточивый газ против членов "Национального корпуса".

Также "НК" опубликовала "документы пленума".

В то же время, на сайте коммунистов пишут, что полиция долго "пассивно наблюдала" за событиями, но была вынуждена применить слезоточивый газ.

"Компартия направляет подробную информацию об очередном преступлении олигархо-нацистской хунты в международные правозащитные организации, ПАСЕ, ОБСЕ, в офис ООН по правам человека", - отметили там.

Как известно, 16 декабря 2015 Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

В январе 2016 года Минюст заявил, что Высший админсуд отказал в открытии производства по кассационной жалобе КПУ, которая пыталась оспорить свой запрет в Украине.

Уже в декабре 2016-го Компартия заявила, что Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению ее жалобы на снятие КПУ с выборов и запрет ее деятельности.