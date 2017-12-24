Погода на воскресенье: дожди с мокрым снегом

В воскресенье, 24 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и дождь.

Об этом ссобщает Укргидрометцентр.

Температура ночью - от 2 тепла до 3 мороза, в восточной части до 5 мороза, днем по всей Украине 2-7 тепла.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

В Киеве - мокрый снег с переходом в дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 0-2 мороза, днем - 4-6 тепла.