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В Словакии в ДТП попал автобус с украинцами, есть раненые

Воскресенье, 24 декабря 2017, 11:26

Семь человек получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля вблизи города Кошице в Словакии.

Об этом сообщает словацкое издание Novi Cas.

Столкновение микроавтобуса Renault Master с легковым автомобилем Suzuki Ignis произошло 23 декабря.

В микроавтобусе находились 9 украинцев, которые возвращались домой.

В результате аварии ранения получили шесть граждан Украины и один гражданин Словакии.

"У пострадавших ранения средней и незначительной тяжести" - сообщили в словацкой службе спасения.

 
 
 

По неофициальной информации, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

Словацкая полиция расследует обстоятельства ДТП.

Европейская правда

Темы: СловакияДТПжертвы
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