В Словакии в ДТП попал автобус с украинцами, есть раненые

Семь человек получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля вблизи города Кошице в Словакии.

Об этом сообщает словацкое издание Novi Cas.

Столкновение микроавтобуса Renault Master с легковым автомобилем Suzuki Ignis произошло 23 декабря.

В микроавтобусе находились 9 украинцев, которые возвращались домой.

В результате аварии ранения получили шесть граждан Украины и один гражданин Словакии.

"У пострадавших ранения средней и незначительной тяжести" - сообщили в словацкой службе спасения.