РФ постоянно посылает запросы США о доступе в изъятые дипздания

Министерство иностранных дел России постоянно посылает запросы в Госдеп США, чтобы тот позволил посетить изъятые дипломатические здания в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Об этом заявила представитель российского дипведомства Мария Захарова на телеканале "Россия 1", передает "ТАСС".

"Раз в месяц точно, несколько раз в месяц идут запросы в Госдеп относительно предоставления права на посещение. Госдеп отвечает отказами. Эта нотная переписка ведется. Прорабатывается юридический аспект как реализация поручений президента на этом направлении", - сказала она.

Также она сказала, что не может публично комментировать судебные разбирательства относительно этих зданий.

Как известно, 1 сентября в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Впоследствии США провели обыски в зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства РФ в Вашингтоне, из-за которых Россия вручила США ноту протеста. Все три учреждения перешли под контроль США.

Россия обвинила США в захвате зданий генерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.