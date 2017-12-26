Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ увидело коррупцию в "Укроборонпроме" – СМИ

Вторник, 26 декабря 2017, 06:20
НАБУ увидело коррупцию в Укроборонпроме – СМИ

НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома".

Об этом пишет журналист Аскольд Крушельницкий в статье для Foreign Policy, передает "Голос Америки".

В отчете НАБУ за 2017 год указано, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для "Антонова" AN-32 Минобороны Ирака.

"В документе идет речь о расследовании НАБУ деятельности двух чиновников "Укрспецэкспорта", подразделения концерна, которое занимается экспортом оружия, а также гражданина Индии, который проживает в Киеве и, по сообщениям, перевел около $6 млн на банковский счет компании Paramount General Trading из ОАЭ" ,  говорится в статье.

Компания из ОАЭ должна была предоставить запчасти, но, по данным следствия, ничего не поставляла, и запчасти были предоставлены из существующих запасов "Укроборонпрома".

"Банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения",  пишет издание со ссылкой на НАБУ.

"Отчет НАБУ свидетельствует, что деньги со счета Paramount General Trading переводились в другие компании и на ряд банковских счетов. $140 тисяч выплаты были переведены на счет в банк Wells Fargo, который принадлежал компании Aragon International Petroleum, конечным владельцем которого выступила дочь одного из руководителей "Укрспецэкспорта",  говорится в документах, на которые ссылается журналист.

В отчете также указывается, что эта дочь имела другой счет в банке ABN AMRO в Нидерландах, на который было переведено $140 тысяч.

НАБУ подозревает, что деньги переводились и на счета другой дочери руководителя, которая является гражданкой США.

Пресс-секретарь "Укроборонпрома" подчеркнула, что многие из обвинений в коррупции является частью пропаганды в рамках гибридной войны РФ против Украины.

"Полиция и прокуратура расследовали контракт на поставку запчастей в Ирак, но компании и чиновники не обнаружили нарушений",  заявила она.

"Большинство из этих обвинений  ложные",  подчеркнул представитель администрации президента Украины в комментарии изданию.

Темы: НАБУУкроборонпромкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
Все новости...
Реклама: