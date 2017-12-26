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На Кубе от взрыва фейерверков пострадали 39 человек

Вторник, 26 декабря 2017, 08:09

На Кубе во время рождественского карнавала в городе Ремедиос в ночь на 25 декабря после запуска фейерверков пострадали 39 человек.

Об этом сообщает "112.ua" cо ссылкой на  La Tercera.

Отмечается, что серьезные травмы получили 27 человек, из них 8 – в критическом состоянии.

Среди пострадавших – 6 детей в возрасте от 11 до 15 лет. 

Расследованием инцидента занимаются сотрудники министерства внутренних дел Кубы.

По предварительным данным, все пострадавшие – местные жители, иностранных граждан среди них нет.

Декабрьский фестиваль в Ремедиос – так называемые парранды – является одним из старейших и самых массовых кубинских праздников. По улицам города проезжают "карросы" – ярко украшенные платформы с группами танцоров, а главным атрибутом праздника является шоу фейерверков.

Посмотреть на красочные торжества в Ремедиос съезжаются тысячи людей со всей страны.

В 2013 году парранды были провозглашены культурным достоянием Кубы.

Темы: празднованиячрезвычайное происшествие
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