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В Украине в ближайшие сутки буде тепло и ветрено

Четверг, 28 декабря 2017, 11:22

В Украине в ближайшие сутки 29 декабря погоду будет формировать теплый воздух, поступающий с юго-запада Европы, но почти везде, кроме востока, усилится ветер.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".

Ночью в западных областях, днем на Правобережье и в Черниговской области ожидаются дожди, в Карпатах – мокрый снег; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в восточной части туман.

Ветер южный, 7-12 м/с, местами, кроме востока, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточной части около 0°; днем 5-10° тепла, в восточных областях и на крайнем западе 1-6° тепла.

В Киеве 29 декабря ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 29 декабря в Киеве самая высокая температура днем была 7,8° в 1974 году, самая низкая ночью -26,5° в 1930 году.

В Украине 30 декабря, кроме западных регионов, прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью и днём 1-6° тепла, на юге местами 8-11° (ночью в западных областях от 2° тепла до 3° мороза).

В Киеве 30 декабря ночью, утром ожидается дождь, возможен мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью и днем 3-5° тепла. Ветер северо-западный , 5-10 м/с.

Темы: погода
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