Рева: Количество бедных в Украине уменьшилось

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что количество бедных граждан, доходы которых меньше реального прожиточного минимума, уменьшилось на 15% с 54,5% до 39,4%.

Об этом он сказал на пресс-конференции 28 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По данным нашей Государственной службы статистики и по методикам, которыми пользуются наши международные организации, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности у нас упал с 54,5% до 39,4%", - сказал министр.

Рева отметил, что среди работающих уровень граждан с доходами меньше фактического прожиточного минимума уменьшился с 45,4% до 26,1%.