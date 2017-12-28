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На борьбу со снегом Киев тратит 1,7 миллиона в день

Четверг, 28 декабря 2017, 13:00

В 2017 году на уборку снега в Киеве предусмотрено 252,5 миллиона гривен, ежедневно – 1,67 миллиона гривен.

Об этом коммунальная корпорация "Киевавтодор" ответила "Громадському ТВ" в письме за подписью заместителя генерального директора корпорации Валентина Осипова.

"Вместе с тем, информируем, что согласно расчетам дорожно-эксплуатационных предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор", нормативная потребность в средствах на механизированную и ручную уборку улиц и дорог города в зимний период составляет 343 768 100 гривен, ежедневно 2 276 600 гривен, что на 36% больше, чем фактически выделяется из городского бюджета", – отмечают коммунальщики.

Относительно недавних осадков, в "Киевавтодоре" сообщают, что с начала ухудшения погодных условий над ликвидацией последствий снегопада в круглосуточном режиме работало ориентировочно 230-250 единиц снегоуборочной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" (в зависимости от смены).

Также в столице Украины работало днем ​​40-50 бригад по ручной уборке снега, а ночью - 20-30 бригад.

В случае необходимости привлекалась специальная техника сторонних предприятий, учреждений и организаций, в соответствии с предварительно заключенными договорами.

С начала осенне-зимнего периода с улиц Киева в места для временного накопления вывезено более 47 000 тонн снега.

Темы: Киев
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