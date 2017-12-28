В двух прифронтовых поселках полностью восстановили электричество

В прифронтовых Майском и Гладосово восстановили электричество.



Об этом в четверг сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.



"Украина полностью восстановили электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Майском и Гладосово", - говорится в сообщении.





Указывается, что работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ДСНС Украины "окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Майское и Гладосово к электроснабжению".



"Во время проведения ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении штаба.