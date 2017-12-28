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В двух прифронтовых поселках полностью восстановили электричество

Четверг, 28 декабря 2017, 22:23

В прифронтовых Майском и Гладосово восстановили электричество.

Об этом в четверг сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"Украина полностью восстановили электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Майском и Гладосово", - говорится в сообщении.



Указывается, что работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ДСНС Украины "окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Майское и Гладосово к электроснабжению".

"Во время проведения ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении штаба.

Украинская правда
Темы: АТО
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