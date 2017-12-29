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В Харькове трое в масках и с молотками отобрали у водителя $30 тысяч

Пятница, 29 декабря 2017, 14:57

В Харькове трое неизвестных в масках и с молотками в руках напали на водителя легкового автомобиля и отобрали у него 30 000 долларов наличными.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о преступлении поступило в Шевченковский отдел полиции Харькова 28 декабря около 20:00.

Предварительно установлено, что 21-летний мужчина ехал с другом по делам на автомобиле Ford. На перекрестке улицы Академика Проскуры и Белгородского их заблокировал автомобиль Audi, из которого вышли трое мужчин в масках.

Нападавшие разбили молотком окна в машине и вытащили водителя и пассажира на улицу. Под угрозой расправы они отобрали у потерпевшего 30 тысяч долларов, после чего скрылись с места происшествия.

Водитель "Форда" и его товарищ были доставлены в больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Факт нападения внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 УК (разбой). Для розыска нападавших в городе объявлен план "Сирена".

 
 
 

Украинская правда
Темы: Харьковчрезвычайное происшествие
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