Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко рассказал, когда достроят трассу "Одесса-Рени"

Пятница, 29 декабря 2017, 20:26

Президент Петр Порошенко заявил, что в следующем году планируется завершить строительство всей трассы "Одесса-Рени".

Об этом он сказал на своей странице в Facebook.

Президент сообщил, что два года назад правительство ввело систему финансирования строительства дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений в регионе.

"Эта инициатива дает свои результаты: если в прошлом году в Одесской области сумма перевыполнения составила 86 млн грн, то в этом - почти 2 млрд грн. Благодаря этим средствам в следующем году мы планируем завершить строительство всей трассы "Одесса-Рени", - сообщил он.

По мнению Порошенко, это позволит значительно повысить транспортный, экономический и туристический потенциал региона.

Темы: ПорошенкодорогиОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
Все новости...
Реклама: