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Порошенко бессрочно назначил судей, которые осуждали автомайдановцев - адвокат

Пятница, 29 декабря 2017, 23:09

Президент Петр Порошенко бессрочно назначил трех судей, которые осуждали автомайдановцев.

Об этом сообщил адвокат и активист Роман Маселко со ссылкой на указ президента, опубликованный на его сайте.

"Ровно на 4-ю годовщину поездки Автомайдана в Межигорье, после которой более сотни судей осуждали абсолютно невинных участников этой поездки, наш Президент издал указ о ... назначении трех таких судей бессрочно (С.Захарчук, М.Антонюк, М.Зелинскую )", - написал Маселко.

Отмечается, что судья Подольского районного суда Киева Захарчук С.С. во времена Революции Достоинства лишала прав управления транспортными средствами участников поездки в Межигорье.

Позже Высший совет правосудия назначила судью Захарчук С.С. бессрочно.

Вторая "судья Шевченковского районного суда Марина Антонюк во времена Революции Достоинства лишила прав управления как минимум двух участников поездки в Межигорье 29.12.13 года (дело № 761/47/14-п и № 761/2801/14-п)", - подчеркивает Маселко.

В то же время адвокат отметил, что 21 декабря Генпрокуратура сообщила трем членам Автомайдана подозрения "за поездку в имение ближайшего соратника Порошенко - Юрия Луценко".

По словам Маселко, активистам грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкосуд
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