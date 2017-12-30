Лукашенко рассказал, как относится к "украинским западенцам"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что считает жителей Западной Украины трудолюбивыми и порядочными людьми.

Об этом сообщается на сайте Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, украинцы являются родным народом для белорусов.

"Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости - мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что важнейшая проблема для него, "чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски".

Украинская правда