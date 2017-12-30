Прогноз "Стратфор": Война в Украине продлится на фоне мирового недоверия

В 2018 году миру прогнозируют продолжение войн в Украине и Сирии, экономическую взаимозависимость, взаимное недоверие и ненадежные гарантии безопасности.

Такой прогноз на следующий год американского аналитического центра "Стратфор", передает "Радио Свобода".

В 2018 году в Украине ожидают протестов и потрясений во власти, которые могут привести к досрочным выборам. При этом аналитики не предполагают уход государства от прозападного курса из-за войны на востоке.

Вместе с тем в исследовании отмечается, что ожидать завершения войны не стоит, хотя и есть определенный прогресс в переговорах между США и Россией в этом вопросе. В частности, указывают на прогресс в переговорах по миротворцах на Донбассе.

Ожидается, что США и западные партнеры продолжат оказывать политическую, экономическую и оборонную поддержку Украине, которая одновременно будет стремиться укрепить отраслевую интеграцию с Польшей и государствами Балтии.

Со стороны России прогнозируют наращивание гибридной военной кампании против Украины и ее союзников с возможными кибератаками и убийствами. К тому же, Россия будет использовать существующее трения между европейскими странами с помощью "трубопроводной" политики и пропаганды.

Со своей стороны, ЕС продолжит утверждать, что снятие санкции из России возможно только после полного соблюдения мирного плана по Украине. Однако расширение санкций ожидать не стоит, ведь именно вопрос о санкциях уже стал предметом споров внутри Европы.

Молдова, по мнению аналитиков, может начать откат своей проевропейской политики, если на парламентских выборах в 2018 году победят пророссийские силы.

В ЕС споры будут точить между позициями двух столбов: поддержкой Францией увеличение государственных расходов и более сдержанной политикой расходов Германии. Также допускается, что евроскептические силы в Италии после вероятной победы на весенних выборах в парламент могут начать выводить страну из зоны евро или шантажировать этим ЄС.

Польша и Венгрия прогнозируемо будут защищать свою внутреннюю политику от структур ЕС, тогда как Чехия и Словакия - будут продолжать более прагматичную политику компромисса с Западной Европой.

От Китая ожидают попыток перераспределения богатства, ведь в стране одна из худших ситуаций в мире по неравенству доходов - 1% владеет третью активов страны. Также государство будет бороться с загрязнением окружающей среды.

Аналитики центра считают, что гражданская война в Сирии не закончится из-за интересов Ирана, Турции, России и самой Сирии.

США скорее всего откажутся от превентивного удара против северокорейского ядерного оружия, который может вернуть мировую экономику в период стагнации, откуда она только начала выходить. Углубление сотрудничества между Китаем и Россией будет составлять стратегическую угрозу для США, которые начнут усиливать своих евразийских партнеров.

В общем, в исследовании прогнозируют экономическую взаимозависимость, взаимное недоверие и ненадежные гарантии безопасности. Это будет поощрять мировых игроков балансировать между союзничеством и враждой.