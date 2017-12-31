В Польше назвали возможные варианты размещения миссии ООН на Донбассе

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассказал, что есть три варианта размещения миссии ООН на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью РАР, передает "Укринформ".



"Первый вариант предусматривает учреждение миротворческой операции, которая отрезала бы Донбасс от Украины. На эту концепцию, скорее всего, не согласится Киев, поскольку это приведет к долговременному отсоединению восточных регионов от Украины", - отметил Ващиковский.



Второй сценарий предполагает начало работы миротворческой миссии на российско-украинской границе.



"Но на этот вариант, вероятно, не согласится Москва, поскольку это означало бы лишение сепаратистов российской помощи и поддержки", - считает Ващиковский.



В третьем варианте Москва предлагает, чтобы миссию ООН объединили с миссией ОБСЕ и своим мониторингом они бы покрывали весь Донбасс.



"Кажется, что этот сценарий будет сложно реализовать, учитывая масштабы - это потребовало бы многотысячной операции. Дополнительно россияне ставят требование, чтобы в состав миссии не входили солдаты НАТО, а только нейтральных стран", - подчеркнул глава МИД Польши



Он добавил, что мало стран решились бы участвовать в такой операции.



"А самой большой проблемой является то, что операция грозит приобретением сепаратистами на Донбассе легитимности, поскольку должна быть подписана какая-то сделка с сепаратистами. Это могло бы поднять их политический статус, что является проблемой как для Украины, так и для других стран, в частности Польши, которые не признают сепаратистов", - заявил Ващиковский.



Министр отметил, что нужно в дальнейшем искать компромисс, который с одной стороны давал бы гарантию прекращения боевых действий и безопасности для местного населения, а с другой - не привел бы к долговременным политически-правовым изменениям.