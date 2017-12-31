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В Коста-Рике разбился самолет

Воскресенье, 31 декабря 2017, 22:12

В Коста-Рике разбился небольшой самолет с десятью иностранцами на борту.

Об этом сообщает правительство Коста-Рики, передает Daily Mail.

По информации Министерства публичной безопасности, это произошло в провинции Гуанакасте.

По сообщению министерства, на борту были 10 иностранцев и два человека из экипажа. Они все погибли.

 

В то же время, местное издание приводит фамилии туристов, находившихся на борту. Украинцев среди них нет.

Среди погибших семья Стеинбергов. Они из Нью Йорка - двое взрослых и трое их сыновей.

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