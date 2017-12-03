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Филарет готов встретиться с Кириллом, но не откажется от автокефалии

Воскресенье, 3 декабря 2017, 23:23
Филарет готов встретиться с Кириллом, но не откажется от автокефалии

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) готов встретиться для переговоров с главой РПЦ патриархом Кириллом, но не откажется от идеи автокефалии Украинской церкви.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1 +1", передает "Интерфакс-Украина".

"Если бы он (патриарх Кирилл) предложил встретиться, я бы, конечно, согласился, но от своей позиции - автокефалии Украинской церкви - не отступил бы", - подчеркнул Филарет.

При этом он добавил, что пока таких предложений о встрече не поступало.

"Я предупреждал, что независимо от того, как завершатся эти переговоры, каким будет решение архиерейского собора РПЦ, чтобы мы оставались едиными, потому что для нас единство имеет большее значение, чем автокефалия", - отметил патриарх.

Как известно, 30 ноября на странице Архиерейского собора, который проходит в Москве, распространили информацию об обращении митрополита Филарета, в котором он якобы просил о помиловании.

Позже пресс-секретарь УПЦ КП отверг эту информацию. Он отметил, что патриарх Филарет никогда не направлял и не будет направлять в адрес Русской православной церкви, патриарха Кирилла или кого-то другого прошение о помиловании.

Темы: ФиларетцерковьРосcия
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