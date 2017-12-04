МВД: полиция не зафиксировала нарушений на акции возле NewsOne
Сотрудники полиции Киева отреагировали на поступившее накануне заявление телеканала NewsOne, однако не выявили фактов правонарушений на месте проведения акции протеста.
Об этом сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко в понедельник утром.
"Заявление канала было зарегистрировано в едином журнале учёта заявлений и сообщений, после чего полиция осмотрела место событий и пришла к выводу, что фактов правонарушений нет, а значит оснований вносить в ЕРДР по какой-либо статье нет", – сказал он.
При этом Шевченко добавил, что "полиция продолжает обеспечивать порядок и безопасность на месте событий".
Ранее в понедельник министр внутренних дел Арсен Аваков призвал активистов, заблокировавших в 3 декабря в Киеве телеканал NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендовал прекратить провоцировать людей.