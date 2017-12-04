Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД: полиция не зафиксировала нарушений на акции возле NewsOne

Понедельник, 4 декабря 2017, 10:24

Сотрудники полиции Киева отреагировали на поступившее накануне заявление телеканала NewsOne, однако не выявили фактов правонарушений на месте проведения акции протеста.

Об этом сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко в понедельник утром.

"Заявление канала было зарегистрировано в едином журнале учёта заявлений и сообщений, после чего полиция осмотрела место событий и пришла к выводу, что фактов правонарушений нет, а значит оснований вносить в ЕРДР по какой-либо статье нет", – сказал он.

При этом Шевченко добавил, что "полиция продолжает обеспечивать порядок и безопасность на месте событий".

Ранее в понедельник министр внутренних дел Арсен Аваков призвал активистов, заблокировавших в 3 декабря в Киеве телеканал NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендовал прекратить провоцировать людей.

Темы: акцииКиевполицияскандалтелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
акции
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: