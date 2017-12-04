Аваков призывает прекратить блокировать "NewsOne"

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает прекратить блокирование телеканала "NewsOne".

Об этом он написал в Twitter утром 4 декабря.

Министр заявил, что "Мураев мерзавец и провокатор".

"Обращаюсь к протестующим: блокирование NewsOne нужно прекратить – не стоит из негодников делать страдальцев", – написал Аваков.

По его мнению, "владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей".

Глава МВД добавил, что Нацполиция примет решение по ситуации в пределах компетенции.

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала".

Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Также блокировщики требуют от "NewsOne" изменить риторику с пророссийской на проукраинскую.

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.

Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.