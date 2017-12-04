НАБУ взялось за ценную недвижимость Левочкина в Украине и Франции – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро хочет проверить законность приобретения заместителем главы фракции "Оппозиционный блок" Сергеем Левочкиным 11 га земли под Киевом и дома во Франции.

Об этом сообщает "Слово и дело".

По информации издания, детектив НАБУ подал ходатайство в суд с просьбой предоставить доступ к ряду договоров о покупке земли Левочкиным в Обухове и Обуховском районе Киевской области общей площадью более 11 га, поскольку считает, что ее приобретение не соответствует доходам депутата.

Как отмечается, в этом ходатайстве содержится также информация о том, что нардеп указал в своей декларации приобретение дома площадью 1056 кв. м во Франции, в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра за более чем 40 миллионов евро. В законности его приобретения НАБУ тоже сомневается.

В частности, по информации "Слова и дела", детектив попросил предоставить доступ к договорам о покупке земли с целью подтверждения или опровержения возможных фактов незаконного обогащения в результате приобретения в собственность вышеуказанной недвижимости.

Как выяснила "Украинская правда" в декларации Левочкина за 2016 год действительно есть указанный дом на 1056 квадратов и земельный участок площадью 9387 кв. м, расположенные во Франции. Оба объекта приобретены 16 июля 2012 года. Цена и точное местоположение не указываются.

Кроме того, в документе записаны 3 земельных участка на 2700, 862 и 700 кв. м, а также дом на 862 квадрата в Козине Обуховского района. Стоимость этой недвижимости тоже не указана.

В Антикоррупционном бюро пообещали УП прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Как известно, Министерство внутренних дел активно расследует уголовное производство в отношении Сергея Левочкина. Согласно заявлению МВД, в ходе расследования установлено, что Левочкин и Дмитрий Фирташ, которым подконтрольна GDF MEDIA LIMITED, в 2015 году перечислили 100 млн долларов в пользу ОАО "Первый канал" (Российская Федерация) в качестве оплаты за мнимую сделку по приобретению 29% акций ЧАО "Телеканал Интер".

По данным МВД, в ходе расследования также получена информация о том, что Левочкин через подконтрольные ему офшорные компании легализовал часть добытых преступным способом средств путем приобретения многочисленных объектов недвижимости в различных странах мира.