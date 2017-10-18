МВД показало схему возможного уклонения Левочкиным от уплаты налогов

В Министерстве внутренних дел заявляют, активно расследуют уголовное производство относительно совладельца телеканала "Интер" народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, а тот дискредитирует полицейского, расследующего его сделки.



Об этом говорится в сообщении МВД от 18 октября на сайте ведомства.



Отмечается, что заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции подполковник полиции Дмитрий Бут подал судебный иск против телеканала "Интер".



"Его акционеры, в частности народный депутат Левочкин, и подконтрольный ему народный депутат Сергей Каплин, ведут грязную медиакампанию против полицейского Бута и членов его семьи, распространяя необоснованную, недостоверную и неподтвержденной информации", – говорится в сообщении МВД.

"Я хочу, чтобы они хотя бы сказали: на основании чего сделаны выводы о том, что я преступник, я обманываю, занимаюсь рейдерством и вымогательством. Если у них нет таких оснований, а я даже в теории не могу представить, как они это будут мотивировать, на основании чего они эти факты приняли, – пусть они официально опровергают эту информацию", – заявляет сам Бут.

Причиной такой информационной атаки в МВД называют активную работу следственной группы во главе с подполковником полиции Бутом по расследованию уголовного производства по факту финансирования терроризма и подделки документов по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.258-5 и ч.1 ст.358 УК Украина.

для увеличения - нажмите на изображение

Сведения об этом внесены еще 22 января 2015 года в Единый реестр досудебных расследований по №42015000000000056. В июне 2017 года Генеральная прокуратура Украины определила подследственность этого уголовного Главному следственному управлению Национальной полиции.

В МВД отмечают, что в ходе расследования установлено, что Левочкин С.В. и Фирташ Д.В., которым подконтрольно GDF MEDIA LIMITED, в 2015 году осуществили перечисление ста миллионов долларов США в пользу ОАО "Первый канал" (Российская Федерация) в качестве оплаты за мнимый сделка по приобретению 29 процентов акций ЗАО "Телеканал Интер".

В дальнейшем часть акций ЧАО "Телеканал Интер" была выведена на зарегистрированную на территории Республики Кипр компанию OSKARO INVESTMENTS LIMITED, 100% акций которой принадлежит Левочкину.

"Указанные обстоятельства также подтверждаются тем, что Левочкин С.В. в своей декларации указал, что он является владельцем акций компании OSKARO INVESTMENTS LIMITED, в общем количестве 20000 акций номинальной стоимостью 130 480 грн., то есть на общую сумму 2609600000 (два миллиарда шестьсот девять пять миллионов шестсот тысяч) грн., что составляет более 100 млн. долларов США", – говорится в сообщении МВД.

Вместе с тем, при проверке источников происхождения указанных средств установлено, что с 2010 по 2014 год Левочкин занимал должность главы Администрации президента Украины во времена Януковича В.Ф., а с 2014 года по настоящее время Левочкин С.В. является народным депутатом Украины и также не занимается какой-либо предпринимательской деятельностью.

В МВД отмечают, что официальные доходы Левочкина как государственного служащего в период с 2014 по 2016 год составили 334 046,82 грн.

"То есть, в настоящее время Лёвочкин имеет в собственности акции компании на сумму, которая более чем семь тысяч раз превышает его официально задекларированные доходы за последние три года", – отмечают в МВД.

Также там утверждают, что во время расследования получили информацию о том, что "Левочкин С.В. через подконтрольные ему оффшорные компании легализовал часть добытых преступным способом средств путем приобретения многочисленных объектов недвижимости в различных странах мира".

"Кроме того расследуются другие эпизоды возможной противоправной деятельности должностных лиц медиагруппы Интер", - резюмируют в МВД.

Как известно, сам заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Сергей Левочкин 18 октября обнародовал заявление, в котором утверждает, что руководство МВД "осуществляет за ним и его семьей незаконное наблюдение и даже готовит покушение".

Украинская правда