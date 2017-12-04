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Суд по делу Януковича продолжил заседание с новым адвокатом

Понедельник, 4 декабря 2017, 15:32

Оболонский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Заседание продолжилось с участием нового адвоката Януковича Игоря Ляшенко, передает "Интерфакс-Украина".

Указывается, что на заседании в понедельник коллегия судей продолжила исследовать доказательства, предоставленные в этом деле главной военной прокуратурой Украины.

Ранее в понедельник адвокат Януковича Виталий Сердюк принес в Печерский райсуд Киева на рассмотрение дела Майдана мостовую, бейсбольные биты и бутылки с якобы "коктейлями Молотова".

Как известно, 26 октября суд предоставил нового государственного адвоката Игоря Ляшенко экс-президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене.

29 июня 2017 Оболонский районный суд Киева постановил рассматривать заочно уголовное производство по обвинению Януковича в государственной измене и ряде других преступлений против государственности Украины.

В процессе о госизмене Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о сообщничество как одну из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Януковичсуд
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