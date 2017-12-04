Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубия уже попросили вызвать руководство НАБУ, САП, ГПУ и СБУ

Понедельник, 4 декабря 2017, 16:26

К председателю Верховной Рады Андрею Парубию поступило обращение от двух фракций "БПП" и "Народного фронта" с инициативой вызвать в парламент представителей САП, НАБУ, ГПУ и СБУ.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь главы парламента Андрей Ковалев.

По его словам, соответствующее решение поступило к спикеру парламента и требует голосования народных депутатов.

"Существует статья 6 регламента Верховной Рады, которая говорит, что парламентарии могут пригласить на свое заседание и заслушать любое должностное лицо, но этот вопрос должен быть поставлен на голосование и поддержан третью голосов от конституционного состава ВР, то есть 150 голосами", - сказал Ковалев.

Он отметил, что председатель ВР должен поставить это предложение на голосование и только после голосования имеет право пригласить представителей САП, НАБУ, ГПУ и СБУ в Верховную Раду.

Когда именно этот вопрос будет вынесен на голосование парламента Ковалев уточнить не смог, но не исключил, что это может быть и во вторник, 5 декабря.

По информации УП, председатель НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий сейчас находятся на форуме по возврату активов, который продлится до 6 декабря.

Председатель СБУ Василий Грицак может не быть в Киеве во вторник.

Ранее сообщалось, что председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в понедельник в ходе согласительного совета заявил о необходимости вызвать для объяснений в Верховную Раду руководство ГПУ, СБУ, САП и НАБУ.

Его инициативу поддержал нардеп из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, который призвал НАБУ перестать показывать "сериал об антикоррупционной Санта-Барбаре".

Яна Миланова, Оксана Коваленко, УП
Темы: Верховная РадаПарубийБППНародный фронтНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: