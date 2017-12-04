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Во фракции Порошенко выбрали сторону в конфликте ГПУ и НАБУ

Понедельник, 4 декабря 2017, 10:39

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил о необходимости вызвать для объяснений в Верховную Раду руководство ГПУ, СБУ, САП и НАБУ.

Об этом он сказал во время заседания согласительного совета парламента.

По его словам, необходимо в ближайшее время пригласить в Верховную Раду руководство ГПУ, СБУ, САП и НАБУ, чтобы они объяснили свои позиции и ответили на вопросы депутатов.

"Мы полностью поддерживаем слова генпрокурора Юрия Луценко о том, что антикоррупционные органы не имеют права получать данные нечестным путем, надо выяснить, каким образом используется контрабандное оборудование. Сейчас руководством бюро грубо нарушается закон о НАБУ", - сказал Герасимов.

Нардеп из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук также стал на сторону ГПУ и СБУ в конфликте этих ведомств с НАБУ.

"Хотелось бы, чтобы с нового года в Украине перестали показывать "сериал об антикоррупционной Санта-Барбаре" . Этот "сериал" становится все более разрушительным для авторитета нашего государства. Сплав несостоятельности и шума наносит колоссальные потери", - сказал он.

"Люди теряют веру в антикоррупционные реформы. Даже непрофессионалы видят политически мотивированные двойные стандарты в работе НАБУ и САП. Видимо политическая группировка использует НАБУ как инструмент продвижения своего политического проекта ", - добавил нардеп.

Тетерук обратился с требованием к НАБУ "прекратить этот позор, соблюдать закон, демонстрировать результаты, а не посмешище".

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Вечером  в тот же день в НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 30 ноября заявил, что сотрудники НАБУ не имели права предлагать взятку первому замглавы ГМС, и что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг.

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Яна Миланова, Евгений Кизилов, УП
Темы: БППВерховная РадаГенпрокуратураНАБУ
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