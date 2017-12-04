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Боевики 9 раз нарушили перемирие

Понедельник, 4 декабря 2017, 17:44

Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил, в том числе из вооружения, которое давно должны были отвести от линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 4 декабря 2017.

Отмечается, что на Луганском направлении снова горячее всего на Светлодарской дуге.

"Здесь противник не прекращает ведение усиленной разведки. Привлекает к выполнению задач диверсионно-разведывательные группы, целью которых могут быть проведение провокаций, совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

В то же время боевики неоднократно вели огонь из минометов и гранатометов по нашим оборонным укреплениям возле Луганского, а из вооружения БМП и спаренной зенитной установки - неподалеку Новолуганского.

"Кроме того, из гранатометов противник обстреливал защитников Желтого и Зайцевого, а из крупнокалиберных пулеметов - защитников Троицкого", - отмечают в пресс-центре.

На Донецком направлении боевики интенсивно обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов различных типов и вооружения БМП украинских воинов вблизи Песков.

Кроме того, противник продолжает запугивать гражданских людей.

"Так, в ночное время захватчики из минометов обстреляли две частных здания в селе Майское. К счастью, люди не пострадали, однако повреждены крыши в жилых домах", - рассказали в пресс-центре.

В общем, от полуночи, российско-террористические войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Темы: ДонбассОРДЛОвойнаАТОРосcия
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