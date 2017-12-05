Возле дома Саакашвили была толкотня

Активисты хотели заблокировать выходы из здания, где живет лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили.



Там с утра проводит обыск Служба безопасности Украины.



На улице Костельной произошла толкотня.

Люди кричали "Киев – вставай".

Под домом Саакашвили много его сторонников и правоохранителей.



Один из сторонников облил себя бензином и пытался поджечь себя – но ему помешали присутствующие.

Адвоката и нардепов пустили только в здание, но не в квартиру Саакашвили.