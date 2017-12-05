Гаагский трибунал рассматривает роль РФ в Донбассе

Прокуратура Международного уголовного суда рассматривает возможность квалификации боевых действий на Донбассе как международного конфликта.

Об этом говорится в результатах предварительного расследования событий в Украине, изложенных в ежегодном докладе прокурора МУС Фату Бенсуды.

"Канцелярия Прокурора продолжает рассматривать заявления о том, что Российская Федерация осуществляла и осуществляет общий контроль над вооруженными группами на востоке Украины, чтобы установить, можно ли рассматривать этот вооруженный конфликт как по сути международный конфликт", - говорится в докладе.

Отмечается также, что факт существования такого конфликта предполагает применение в отношении соответствующего периода статей Римского статута, касающихся вооруженных конфликтов международного характера.

В докладе говорится о событиях времен Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала агрессии РФ против Украины на Востоке, а также - о возможных преступлениях на оккупированных территориях.

"Канцелярия Прокурора также привела дополнительные сведения, указывающие на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины", – отмечает прокурор МУС в части относительно боевых действий на Востоке.

Описывая обострения боев в Иловайске в 2014 году и в Дебальцево в 2015, Бенсуда также отмечает, что рост интенсивности боевых действий "объясняется предположительным притоком из Российской Федерации войск, транспортных средств и вооружений для усиления позиций вооруженных групп".

Кроме того, по словам прокурора, после 20 февраля 2014 на Востоке Украины зафиксировано более 1200 случаев возможного совершения преступлений.

В частности, речь идет о более 10 тысячах погибших, в частности, 2,5 тысячи гражданских, содержание под стражей и применения пыток как к бойцам, так и к мирному населению, сексуальные и гендерные преступления, разрушение гражданских объектов и исчезновения более 15 тысяч человек.

Кроме того, Бенсуда ссылается на предыдущее обнародование оценки событий в Крыму, квалифицированных как "международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией".

"Право международных вооруженных конфликтов применимо и после 18 марта 2014 года в той мере, в какой в Крыму и Севастополе будет фактически сохраняться состояние оккупации", - говорится в докладе.

Среди вероятных преступлений в Крыму Бенсуда отмечает исчезновения и убийства, в том числе, совершенные, возможно, членами так называемых "отрядов самообороны", жестокое обращение с проукраинскими активистами, принудительный призыв крымчан в вооруженные силы РФ, ущемление крымских татар, захват имущества, перемещение населения России в Крым, а крымчан - за пределы полуострова и другие.

"Канцелярия Прокурора продолжит взаимодействие с органами власти Украины, гражданским обществом и другими соответствующими заинтересованными сторонами по всем вопросам, имеющим отношение к предварительному расследованию дела "Ситуация в Украине", - заключает Бенсуда, отметив, что будет продолжать регистрацию обвинений в преступлениях.

Международный уголовный суд расположен в Гааге. В его компетенцию входят преступления, совершенные после вступления в силу Римского статута.

Дело "Ситуация в Украине" является объектом предварительного расследования МКС с 25 апреля 2014 года.