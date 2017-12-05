Саакашвили под Радой: Пока остаюсь здесь

Бывший президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили намерен оставаться возле Верховной Рады неопределенное время.

Об этом он заявил журналистам 5 декабря, передают "Українські новини".

"Я пока остаюсь здесь, с украинским народом, пока народ не отправит этих фальсификаторов в отставку", – сказал Саакашвили.

Отмечается, что на данный момент продолжается митинг, со сцены выступают активисты.

На площади Конституции, по подсчетам агентства, все еще находятся около 1,5 тысячи активистов.

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Порядок обеспечивают около 500 правоохранителей, которые стоят в несколько шеренг возле парламента, конфликтов не возникает.

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Между Радой и сценой стоит пожарная машина, которая подключена к канализации.

О ходе событий с задержанием экс-президента Грузии, экс-главы Одесской обладминистрации Украины Михеила Саакашвили читайте онлайн УП.