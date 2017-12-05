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Кассационный хозсуд Верховного суда получил главу и Большую палату

Вторник, 5 декабря 2017, 15:56

Главой Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда избран Богдан Львов.

Соответствующее решение было принято на собрании судей Кассационного хозсуда нового Верховного Суда 5 декабря, сообщается в Facebook ВС.

Также собрание судей избрало четырех судей Большой палаты сроком на 3 года: Ларису Рогач, Светлану Бакулину, Виталия Уркевича и Елену Кибенко.

Собрание судей Кассационного хозсуда ВС
Собрание судей Кассационного хозсуда ВС
Пресс-служба Верховного Суда

Кроме того, собрание судей Кассационного хозсуда в составе ВС создало четыре отдельных палаты для рассмотрения дел и избрало их секретарей.

В судебной палате о банкротстве секретарем избран Владимир Погребняк.

Секретарь палаты по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством – Владимир Селиваненко.

Секретарь палаты по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам – Анна Вронская.

Секретарь палаты по земельным отношениям и правам собственности – Татьяна Дроботова.

Другие вопросы перенесли на следующее собрание судей, которое запланировано на 6 декабря.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховный судсудреформы
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