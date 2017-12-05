Кассационный хозсуд Верховного суда получил главу и Большую палату

Главой Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда избран Богдан Львов.

Соответствующее решение было принято на собрании судей Кассационного хозсуда нового Верховного Суда 5 декабря, сообщается в Facebook ВС.



Также собрание судей избрало четырех судей Большой палаты сроком на 3 года: Ларису Рогач, Светлану Бакулину, Виталия Уркевича и Елену Кибенко.



Собрание судей Кассационного хозсуда ВС Пресс-служба Верховного Суда

Кроме того, собрание судей Кассационного хозсуда в составе ВС создало четыре отдельных палаты для рассмотрения дел и избрало их секретарей.



В судебной палате о банкротстве секретарем избран Владимир Погребняк.



Секретарь палаты по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством – Владимир Селиваненко.



Секретарь палаты по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам – Анна Вронская.



Секретарь палаты по земельным отношениям и правам собственности – Татьяна Дроботова.



Другие вопросы перенесли на следующее собрание судей, которое запланировано на 6 декабря.