Кассационный хозсуд Верховного суда получил главу и Большую палату
Главой Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда избран Богдан Львов.
Соответствующее решение было принято на собрании судей Кассационного хозсуда нового Верховного Суда 5 декабря, сообщается в Facebook ВС.
Также собрание судей избрало четырех судей Большой палаты сроком на 3 года: Ларису Рогач, Светлану Бакулину, Виталия Уркевича и Елену Кибенко.
Кроме того, собрание судей Кассационного хозсуда в составе ВС создало четыре отдельных палаты для рассмотрения дел и избрало их секретарей.
В судебной палате о банкротстве секретарем избран Владимир Погребняк.
Секретарь палаты по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством – Владимир Селиваненко.
Секретарь палаты по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам – Анна Вронская.
Секретарь палаты по земельным отношениям и правам собственности – Татьяна Дроботова.
Другие вопросы перенесли на следующее собрание судей, которое запланировано на 6 декабря.