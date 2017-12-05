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Луценко назвал 8 нардепов, которых проверят из-за бегства Саакашвили

Вторник, 5 декабря 2017, 16:19
Луценко назвал 8 нардепов, которых проверят из-за бегства Саакашвили

Восемь народных депутатов причастны к бегству Саакашвили из-под стражи работников СБУ.

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко выступая в Верховной Раде Украины.

"У подъезда дома (где задерживали Саакашвили - ред.) скопились меньше сотни активистов, которые не знакомы с финансовыми связями Саакашвили с окружением Януковича и требовали его освобождения", - сказал он.

"5 работников СБУ были окружены этой толпой. Еще 7 были отрезаны в другом автомобиле и, к сожалению, без достаточного подкрепления со стороны Национальной полиции закончилось все это бегством из-под стражи Саакашвили, что само по себе является преступлением", - добавил Луценко.

"Также уголовными деяниями мы считаем и об этом уже зарегистрированы уголовные производства деяния всех лиц, которые препятствовали законным действиям по защите украинского государства правоохранителями СБУ. Среди них действующие народные депутаты Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко Юрий Левченко, Сергей Лещенко, Виктор Чумак", - сказал он.

По словам Луценко, сейчас нельзя говорить о каких-либо подозрениях нардепам.

"Следствие обязательно пригласит упомянутых народных депутатов и даст оценку их действиям, которые привели к бегству из-под стражи человека, который обоснованно должен получить подозрение в совершении особо тяжкого преступления", - сказал Луценко.

Как известно, ранее Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план "русской зимы" в Киеве, но некоторые украинские политики продолжают играть в опасные игры.

Читайте подробнее: Задержание Саакашвили

Александр Шумилин, УП
Темы: СаакашвилиВерховная Рада
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