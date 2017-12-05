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Стороны в Минске не определились с датой обмена пленными - ОБСЕ

Вторник, 5 декабря 2017, 16:44

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Об этом он заявил журналистам по итогам заседания ТКГ во вторник в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

"Подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала технические вопросы, связанные с вопросом обмена удерживаемых лиц. Стороны не определи дату обмена", - заявил Сайдик.

Вместе с тем, подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.

Как известно, 29 ноября на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков", - написала пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Темы: ОБСЕДонбасспленные
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