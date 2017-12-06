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Охранникам Медведчука подготовили подозрения из-за избиения журналистов "Схем"

Среда, 6 декабря 2017, 21:20

Из-за избиения журналистов программы "Схемы" четырем охранникам Виктора Медведчука подготовили подозрения, одно из них согласовали.

Об этом рассказал заместитель главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец, передает "Радио Свобода".

"Нами были проведены необходимые следственные действия, проработано видео. Мы направили четыре подозрения в прокуратуру. Одно из них согласовали. Относительно трех других прокуратура определяется, каким объемом доказательств будет приходиться вина лиц, которых мы считаем подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного статьей о "препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов", - отметил Дударец.

Он добавил, что сейчас в Нацполиции определяются, что была группа лиц, которые препятствовали работе журналистов.

"Там один как старший между ними руководил действиями других", - пояснил заместитель главного следственного управления Нацполиции.

Ранее журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев".

Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука.

Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.

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Темы: полицияСМИмедиа
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